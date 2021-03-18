18 Mart 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin teknik direktör planı belli oldu! Erol Bulut'un yerine Christoph Daum

F.Bahçe'nin Daum planı! Derbinin ardından...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 Giriş Tarihi: 18.03.2021

'de şampiyonluk ümitlerini sürdürmesine karşın son haftalarda aldığı sonuçlarla zirve yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de, en çok tartışılan isimlerin başında geliyor. Genç teknik adam sarı lacivertlilerde en kritik sınavlarından birisini, derbisinde verecek. Kanarya'nın derbiyi kaybetmesi halinde ise Bulut'un bileti kesilecek ve yerine getirilecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Fenerbahçe'de eleştirilerin odağındaki 'un kaderi pazar günkü derbisinde belli olacak. Sarı-lacivertli ekip maçı kazanırsa Bulut nefes alacak ancak kötü sonuç halinde genç teknik adamla yollar ayrılacak. Yönetim bu ihtimale karşı çeşitli formüller üzerinde çalışıyor.

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Şu anki plana göre Bulut istifa eder veya gönderilirse sezon sonuna kadar takımın başına getirilecek. 67 yaşındaki Alman hocanın gayri resmi teklifi kabul ettiği belirtildi. Eğer Daum, Fenerbahçe'yi şampiyon yaparsa sözleşmesi uzatılacak, aksi halde yeni sezon için başka hoca bulunacak. (Fotomaç)

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