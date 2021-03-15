15 Mart 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Ahmet Çakar'dan flaş yorum! "Fenerbahçe 5'lik 6'lık olurdu"

Fenerbahçe'nin sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar flaş değerlendirmelerde bulundu. Çakar, " Eğer Gençlerbirliği'nin forvet oyuncuları biraz becerikli olsalar, Fenerbahçe 5'lik, 6'lık olurdu. Fenerbahçe pozisyon üretmeyi bilmiyor." dedi. (FB spor haberleri)

Ahmet Çakar'dan flaş yorum! Fenerbahçe 5'lik 6'lık olurdu
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 Giriş Tarihi: 15.03.2021

'nin kabusu maçıyla devam etti. Bu sezon deplasmanda başarılı bir grafik çizen sarı-lacivertliler, sahasında yaşadığı üst üste kayıplarla zirve yarışında ağır yara aldı.

Ahmet Çakar'dan flaş yorum! Fenerbahçe 5'lik 6'lık olurdu

'ne 2-1 mağlup olan , tarihinde sahasında en çok mağlup olduğu sezona şimdiden ulaştı. Başkent ekibinin attığı ikinci gol ofsayt tartışmalarını beraberinde getirirken Yazarı 'dan flaş bir yorum geldi.

İşte Çakar'ın o yazısı...

Ahmet Çakar'dan flaş yorum! Fenerbahçe 5'lik 6'lık olurdu

Ahmet Çakar: ligin sonuncusu ve en çok gol yiyen takımı karşısında neredeyse çok az pozisyon üreterek mağlup oldu ve şampiyonluğu kaybetti... Bundan sonra kimse hikâye anlatmasın.

Ahmet Çakar'dan flaş yorum! Fenerbahçe 5'lik 6'lık olurdu

"Kenetlendik!", "'a güveniyoruz", "İnancımız tam"... Bunları tek kalemde geçeceksiniz. Eğer 'nin forvet oyuncuları biraz becerikli olsalar, 5'lik, 6'lık olurdu...

Ahmet Çakar'dan flaş yorum! Fenerbahçe 5'lik 6'lık olurdu

pozisyon üretmeyi bilmiyor, çabuk oynamayı bilmiyor ve defansında komedi hatalar yapıyor. İlk yarıda duran topla 'ın o alışılmış arka direk kafasıyla öne geçtiler. Ama devre biterken, G.Birliği ilk kez geldi, kendi kalesine attı.

Ahmet Çakar'dan flaş yorum! Fenerbahçe 5'lik 6'lık olurdu

İkinci yarı maç döner diyorduk ama G.Birliği'ne döndü. Sırf ikinci yarı G.Birliği'nin 4 tane yüzde yüzlük gol pozisyonu var. Buna karşılık ne yaptığı belli olmayan, sürekli forvet alıp, manasız değişiklikler yapan bir . Şimdi artık Fenerbahçe karışacak.

Ahmet Çakar'dan flaş yorum! Fenerbahçe 5'lik 6'lık olurdu

Tabii ki taraftar haklı. Trilyonlarca para harca, golcün belli değil. Trilyonlarca para harca, sol açığın yok. Pelkas gibi önemli oyuncuyu sol tarafa mahkum ediyorsun. Trilyonlarca para harca, amatör takımın yapmayacağı hatalarla pozisyon ver. Pek tabii ki taraftarı yine kahrediyorsun. Acı olan şu; ligden kurtulması mucizeye bağlı G.Birliği karşısında şampiyonluğu bırakmak.

Ahmet Çakar'dan flaş yorum! Fenerbahçe 5'lik 6'lık olurdu

Şimdi iddia ediyorum, ofsayt VAR sisteminde bir illegalite var. G.Birliği'nin attığı golü ben çıplak golle ofsayt görüyorum ama çizgi 'ofsayt değil' diyor.

Ahmet Çakar'dan flaş yorum! Fenerbahçe 5'lik 6'lık olurdu

Tıpkı F.Bahçe-G. Saray ve G.Antep-F.Bahçe maçında olduğu gibi. Bu birkaç santimlik çizgiler hep mi aleyhine çizilir? Herkes bu çizgileri VAR hakemlerinin çizdiğini zannediyor ama bu çizgileri çizen adı ve ilişkileri belli olmayan bir operatör.

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