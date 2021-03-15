Tıpkı F.Bahçe-G. Saray ve G.Antep-F.Bahçe maçında olduğu gibi. Bu birkaç santimlik çizgiler hep mi Fenerbahçe aleyhine çizilir? Herkes bu çizgileri VAR hakemlerinin çizdiğini zannediyor ama bu çizgileri çizen adı ve ilişkileri belli olmayan bir operatör.

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