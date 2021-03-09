09 Mart 2021, Salı

FENERBAHÇE

Ahmet Çakar: O pozisyonun kırmızı olmaz

O pozisyonun kırmızı olmaz
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.03.2021

gazetesi yazarı , - maçı hakkında çarpıcı ifadelerde bulundu. İşte usta yazarın o yazısı...

kağıt üzerinde zor gibi görünen deplasmanında çok net bir skor elde etti. Maç kolay oldu mu, bu tartışılır. Çünkü ilk yarının son 10 dakikasından maçın son 10 dakikasına kadar Fenerbahçe kalesi çok ciddi tehlikelerle karşı karşıya kaldı. Ama ilk 35 dakikaya baktığımızda Fenerbahçe şov yaptı. Önde basan, rakibe kafasını kaldırtmayan Pelkas ve özellikle sağda oynayan 'nin çabukluğu ile gelen müthiş bir pozisyon zenginliği yaşadı. Şunu tartışmasız söyleyebiliriz, en az 10 yıl Fenerbahçe'de kalır. Hem beyefendi hem fedakâr hem de iyi oyuncu. Pelkas ise şartlar ne olursa olsun Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusu olacak. Osayi çok değişik bir oyuncu. Karşısında olan bek biraz dengesiz, biraz da yavaş ise hiçbir şansı yok. Fenerbahçe ardı ardına goller buldu, arkasından da rölantiye girdi. Sıkıntı şu; ilk yarının son 10 ve ikinci yarının ilk 30 dakikasında bir gol bulmuş olsaydı, büyük problem başlayabilirdi. Aslında Konyaspor çok ama çok önemli pozisyonlar bulmasına rağmen kaleciliğine her gün değer katan 'ın başarısı vardı. Konyaspor bu umut golünü bulamadı ve maç biterken de son noktayı koydu. Fenerbahçe herkesin beklediğinin aksine deplasmanlarda iyi oynuyor. İyi oynamasa da kazanıyor ama evinde oynadığı maçlarda stres var. Mesela dün gece, skor net, alınan üç puan var ve kendi önünde olan takımların hemen dibinde. yılların tecrübesi, onu, antipatisi nedeniyle önemli maçlara az veriyor. Ama dün gece alnı öpülesi maç yönetti. Birçok kişi Pelkas'a yapılan 'Kırmızı mı?' diyor ama ben asla diyorum. Ve sevgili Fırat'ın dün performansına baktığımızda sadece bir şey söyleyebilirim, mükemmeldi. ()
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