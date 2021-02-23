23 Şubat 2021, Salı
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'de futbolcular Mesut Özil'e alışamadı!
Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olan dünya yıldızı Mesut Özil, oynadığı maçlarda şuana kadar gol ve asist katkısı sağlayamadı. Takım arkadaşları, yıldız oyuncuyla saha içinde uyum sağlayamadı. | Son dakika Fenerbahçe haberi (FB haberleri)
Büyük beklentilerle transfer edilen Mesut Özil de takıma uydu. Yıldız futbolcu henüz Fenerbahçe'ye yeterli katkıyı veremedi. M10, şimdiye kadar 5 maçta forma giyerken, bunların 3'ünde Fenerbahçe mağlup oldu. İlk kez Göztepe karşısında 90 dakika sahada kalan Özil ilk yarıda daha etkili göründü. İkinci yarıda ise giderek oyundan düştü; gol ve asist katkısı sağlayamadı. Mesut daha tam anlamıyla maç kondisyonunu kazanamasa da takım arkadaşlarının da onun etkili paslar atacağı yerlere koşmaması dikkat çekti.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Normalleşme ne zaman başlayacak? Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Sokağa çıkma yasakları kalkacak mı?
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları