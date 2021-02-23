23 Şubat 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de futbolcular Mesut Özil'e alışamadı!

Futbolcular Mesut'a alışamadı!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.02.2021

'ye büyük umutlarla transfer olan dünya yıldızı , oynadığı maçlarda şuana kadar gol ve asist katkısı sağlayamadı. Takım arkadaşları, yıldız oyuncuyla saha içinde uyum sağlayamadı. | Son dakika Fenerbahçe haberi ( haberleri)

Büyük beklentilerle transfer edilen de takıma uydu. Yıldız futbolcu henüz 'ye yeterli katkıyı veremedi. M10, şimdiye kadar 5 maçta forma giyerken, bunların 3'ünde Fenerbahçe mağlup oldu. İlk kez karşısında 90 dakika sahada kalan ilk yarıda daha etkili göründü. İkinci yarıda ise giderek oyundan düştü; gol ve asist katkısı sağlayamadı. Mesut daha tam anlamıyla maç kondisyonunu kazanamasa da takım arkadaşlarının da onun etkili paslar atacağı yerlere koşmaması dikkat çekti.

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları başladı! İlk aday Sarri...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe yeni teknik direktörünü buldu! İşte o isim... F.Bahçe yeni teknik direktörünü buldu! İşte o isim...
Ali Koç'tan net mesaj! Trabzon maçı son şansınız Ali Koç'tan net mesaj! "Trabzon maçı son şansınız"
F.Bahçe'de neler yaşandı? İşte düşüşün sebepleri... F.Bahçe'de neler yaşandı? İşte düşüşün sebepleri...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör