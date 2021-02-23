Fenerbahçe'de futbolcular Mesut Özil'e alışamadı!

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olan dünya yıldızı Mesut Özil, oynadığı maçlarda şuana kadar gol ve asist katkısı sağlayamadı. Takım arkadaşları, yıldız oyuncuyla saha içinde uyum sağlayamadı. | Son dakika Fenerbahçe haberi (FB haberleri)

Büyük beklentilerle transfer edilen Mesut Özil de takıma uydu. Yıldız futbolcu henüz Fenerbahçe'ye yeterli katkıyı veremedi. M10, şimdiye kadar 5 maçta forma giyerken, bunların 3'ünde Fenerbahçe mağlup oldu. İlk kez Göztepe karşısında 90 dakika sahada kalan Özil ilk yarıda daha etkili göründü. İkinci yarıda ise giderek oyundan düştü; gol ve asist katkısı sağlayamadı. Mesut daha tam anlamıyla maç kondisyonunu kazanamasa da takım arkadaşlarının da onun etkili paslar atacağı yerlere koşmaması dikkat çekti.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ