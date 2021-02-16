Fenerbahçe'ye sevindirici haber! Dimitris Pelkas Göztepe maçında sahada
Fenerbahçe'ye sakatlığı bulunan Dimitris Pelkas'tan sevindirici haber geldi. Yunan yıldızın, Süper Lig'de oynanacak Göztepe maçında sahada olması bekleniyor. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (Fb spor haberi)
Fenerbahçe'ye Dimitris Pelkas'tan müjdeli haber geldi. TRT Spor'un haberine göre; Sakatlığını tamamen atlatan 27 yaşındaki futbolcu, iznin ardından çalışmalara başlayacak.
Pelkas, hafta boyunca takımla antrenmanlara çıkacak ve Pazar günü oynanacak Göztepe maçının kadrosunda yer alacak.
Ara transfer döneminde kadroya dahil olan ve henüz forma giyemeyen İrfan Can Kahveci'nin ise tedavisi sürüyor.
Göztepe karşılaşmasında oynaması zor gözüken İrfan Can'ın durumuna Cuma günü bir kez daha bakılacak.
Sağlık heyeti, sahada koşu çalışmalarına devam eden milli futbolcuyu 27'nci haftada oynanacak Trabzonspor deplasmanına hazırlamaya çalışıyor.
Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan Gustavo da en az 1 hafta daha takımdan ayrı kalacak.
Brezilyalı oyuncunun da Trabzonspor maçına hazır hale getirilmesi hedefleniyor.
Ameliyat olan Diego Perotti ise sezonu kapatmıştı.
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