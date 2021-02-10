10 Şubat 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Lemos PFDK'ya sevk edildi!

F.Bahçeli yıldız PFDK'ya sevk edildi!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.02.2021

'de , 'nda oynanan maçında kırmızı kart gördüğü gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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