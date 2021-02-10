10 Şubat 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de 7 değişiklik

Fenerbahçe'de 7 değişiklik
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.02.2021

çeyrek finalinde ile karşılaşan Fenerbahçe, kupa sınavına farklı bir kadroyla çıktı.

Kanarya, kupa sınavında sahaya farklı bir kadroyla çıktı. Ligde son oynanan derbisine 11'de çıkan Altay, Nazım, , , , ve Samatta'yı yedek soyunduran teknik direktör , bu isimlerin yerine , , , , , ve 'yi görevlendirdi.

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