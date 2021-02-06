06 Şubat 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Eran Zahavi'den itiraf! "Fenerbahçe..."

Fenerbahçe'nin sezon başında gündemine gelen Zahavi, sarı-lacivertliler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Eran Zahavi'den itiraf! Fenerbahçe...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.02.2021

'de 'la oynayacağı derbi maçı öncesi lider konumda bulunan , hem sezon başında hem de ara transferde yaptığı takviyelerle dikkat çekti.

Eran Zahavi'den itiraf! Fenerbahçe...

Kadrosuna önemli isimleri dahil eden sarı-lacivertlilerin sezon başında ilgilendiği iddia edilen oyunculardan biri de 'ydi...

Eran Zahavi'den itiraf! Fenerbahçe...

O dönem İsrailli golcü, sosyal medya hesabı üzerinden 'ye gelmesini isteyen bir gönderiye, "Eğer yorumunuz 500 bin beğeniye ulaşırsa..." şeklinde yanıt vermiş, sarı-lacivertli taraftarlar da gönderiye beğeni yağdırmıştı.

Eran Zahavi'den itiraf! Fenerbahçe...

33 yaşındaki deneyimli oyuncu, bu gelişmenin ardından takımlarından Eindhoven'a transfer olarak şaşırtmıştı.

Eran Zahavi'den itiraf! Fenerbahçe...

Zahavi'den, sezon başında konuşulan ve 'nin ilgisi hakkında sorulan soruya yanıt geldi. İşte o açıklama...

Eran Zahavi'den itiraf! Fenerbahçe...

Evet, ilgi vardı. ile olan durumum biraz garipti. Medya, transfer olduğumu duyurdu ancak hiçbir somut teklif olmadı. Bir transfer, ancak bir teklif olduğunda gerçekleşebilir.

Eran Zahavi'den itiraf! Fenerbahçe...

Transfer olduğum duyurulduktan sonra sosyal medya hesabımda bir patlama yaşandı. 'ye imza attıktan sonra ise gelen mesajlar olumlu değildi. Ama bunu anlayabiliyorum.

Eran Zahavi'den itiraf! Fenerbahçe...

, formasıyla çıktığı 17 maçta 7 gol atarken 3 de asist yaptı. (Fotomaç)

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