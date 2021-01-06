UEFA'dan Mesut Özil paylaşımı!
Fenerbahçe, Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil ile anlaşmaya vardı. UEFA'dan da tecrübeli 10 numarayla ilgili bir paylaşım geldi. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferinde mutlu sona ulaşması dünya basınında da geniş yer buldu.
Özellikle İngiliz basını, Mesut Özil'in Arsenal'den ayrılıp Fenerbahçe ile anlaşmasını manşetlerine taşırken UEFA'dan da Mesut Özil paylaşımı geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi Twitter hesabı, Mesut Özil'in yaptığı asistlerin videosunu paylaştı.
JOSE MOURINHO: 'MESUT DÜNYANIN EN İYİSİ'
Paylaşımda Jose Mourinho'nun ''Mesut Özil, dünyanın en iyi 10 numarası'' sözleri kullanılırken bu sözün altında Mesut'un yaptığı birbirinden güzel asistler paylaşıldı.
UEFA'dan gelen bu paylaşım kısa süre içinde çok sayıda beğeni alırken Türk taraftarlar paylaşıma yorumlarda bulundular.
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