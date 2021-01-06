06 Ocak 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

UEFA'dan Mesut Özil paylaşımı!

Fenerbahçe, Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil ile anlaşmaya vardı. UEFA'dan da tecrübeli 10 numarayla ilgili bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

UEFA'dan Mesut Özil paylaşımı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.01.2021

'nin transferinde mutlu sona ulaşması dünya basınında da geniş yer buldu.

UEFA'dan Mesut Özil paylaşımı!

Özellikle İngiliz basını, 'in 'den ayrılıp ile anlaşmasını manşetlerine taşırken UEFA'dan da Mesut Özil paylaşımı geldi.

UEFA'dan Mesut Özil paylaşımı!

'nin resmi Twitter hesabı, 'in yaptığı asistlerin videosunu paylaştı.

UEFA'dan Mesut Özil paylaşımı!

JOSE MOURINHO: 'MESUT DÜNYANIN EN İYİSİ'

Paylaşımda 'nun '', dünyanın en iyi 10 numarası'' sözleri kullanılırken bu sözün altında Mesut'un yaptığı birbirinden güzel asistler paylaşıldı.

UEFA'dan Mesut Özil paylaşımı!

UEFA'dan gelen bu paylaşım kısa süre içinde çok sayıda beğeni alırken Türk taraftarlar paylaşıma yorumlarda bulundular.

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