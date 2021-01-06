06 Ocak 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Mesut Özil’in menajerinden transfer açıklaması! Fenerbahçe...

Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı. Yıldız futbolcunun menajeri Erkut Söğüt, oyuncusunun geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Mesut Özil’in menajerinden transfer açıklaması! Fenerbahçe...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.01.2021

Ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran , ses getirecek bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.

Mesut Özil’in menajerinden transfer açıklaması! Fenerbahçe...

Sarı-lacivertliler, forması giyen yıldız futbolcu 'i kadrosuna katmaya çok yakın.

Mesut Özil’in menajerinden transfer açıklaması! Fenerbahçe...

Yönetim, geçtiğimiz transfer dönemlerinde de gündeme gelen 32 yaşındaki futbolcuyla 3.5 yıllık anlaşma sağladı.

Mesut Özil’in menajerinden transfer açıklaması! Fenerbahçe...

'nin transferini önümüzdeki günlerde resmen açıklaması beklenirken, yıldız futbolcunun menajeri , oyuncusunun geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mesut Özil’in menajerinden transfer açıklaması! Fenerbahçe...

"MESUT'A İLGİ GÖSTEREN KULÜPLERLE GÖRÜŞMELERE BAŞLAMIŞTIK"

Söğüt konuyla ilgili "Mesleğim gereği bu işin hukuksal tarafına da fazla önem veriyorum. 'un ile süren sözleşmesi var. Ocak ayı ile birlikte ortada hukuki bir durum kalmadığı için temsilcisi olarak Mesut'a ilgi gösteren kulüplerle görüşmelere başlamıştık.

Mesut Özil’in menajerinden transfer açıklaması! Fenerbahçe...

"SÜRECİ EN KISA ZAMANDA TAMAMLAYACAĞIZ"

Unutmamak gerekir ki ile de şartlar konuşulması gerekiyor. Bizler işimizi doğru yapmak zorundayız. 'un geleceğiyle ilgili hem ağabeyi, hem ailesiyle konuşarak süreci en kısa zamanda tamamlayacağız" dedi.

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