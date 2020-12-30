"FUTBOL %5 ZEVKTİR"

Comolli, ayrıca, "Futbola aşık bir adamım. Bence futbol %95 stres, %5 zevk ama %5 daha ağır basıyor. O %5'ten aldığım zevk, %95'i unutturuyor. Günün 24 saati futbol ile yaşıyorum" şeklinde konuştu.