30 Aralık 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Damien Comolli'den şok Fenerbahçe itirafı!

Bir dönem Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine getirilen, şuan ise Fransa Ligue 2 kulüplerinden Toulouse'ta başkanlık yapan Damien Comolli'den flaş itiraf geldi. Fransız medyasına Fenerbahçe'deki dönemi anlatan Comolli, o döneme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Comolli'nin açıklamaları...

Damien Comolli'den şok Fenerbahçe itirafı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 Giriş Tarihi: 30.12.2020

Ligue 2 ekibi Toulouse'un başkanı , 'dan Ladepeche'ye günleri hakkında flaş itiraflarda bulundu.

Damien Comolli'den şok Fenerbahçe itirafı!

Bilindiği üzere bir dönem büyük umutlarla Sportif Direktörlüğü görevine getirilen Fransız adamı, görevde kaldığı süre boyunca başarısız bir grafik çizdi.

Damien Comolli'den şok Fenerbahçe itirafı!

önderliğinde yürütülen dönemleri hüsranla sonuçlanırken mali olarak da kayıp yaşandı.

Damien Comolli'den şok Fenerbahçe itirafı!

Özellikle görevi başındaki ilk sezonda yaptığı hamleler büyük tepki topladı. Comolli, ilk döneminde Barış Alıcı, Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu, Andre Ayew, Islam Slimani, Michael Frey, Diego Reyes, Jailson, , Yassine Benzia ve 'yi 'ye kazandırmıştı.

Damien Comolli'den şok Fenerbahçe itirafı!

Fransız adamı, bu isimlerden Ayew, Slimani ve Benzia'yı kiralık olarak getirtmiş ancak 3 oyuncunun da performansı büyük tepki toplamıştı.


Damien Comolli'den şok Fenerbahçe itirafı!

"ŞAMPİYON OLAMAYINCA İSTİFA ETTİM"
, günleri için, ile Türkiye'de şampiyon olacağımıza inanıyordum ancak olamayınca ben de istifa ettim" sözlerini kullandı.

Damien Comolli'den şok Fenerbahçe itirafı!

"FUTBOL %5 ZEVKTİR"
Comolli, ayrıca, "Futbola aşık bir adamım. Bence %95 stres, %5 zevk ama %5 daha ağır basıyor. O %5'ten aldığım zevk, %95'i unutturuyor. Günün 24 saati futbol ile yaşıyorum" şeklinde konuştu.

Damien Comolli'den şok Fenerbahçe itirafı!

"DOĞRU PLANLAMA ÖNEMLİ"
'nin eski sportif direktörü ayrıca, "Bir Belçikalı ve Hollandalıyı işe aldığınızda, aynı seviyedeki bir Fransızdan beş kat daha ucuza mal oluyorlar. Doğru planlama yaparak doğru stratejileri belirlemek zorundayım" dedi.

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