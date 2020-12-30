Damien Comolli'den şok Fenerbahçe itirafı!
Bir dönem Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine getirilen, şuan ise Fransa Ligue 2 kulüplerinden Toulouse'ta başkanlık yapan Damien Comolli'den flaş itiraf geldi. Fransız medyasına Fenerbahçe'deki dönemi anlatan Comolli, o döneme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Comolli'nin açıklamaları...
Ligue 2 ekibi Toulouse'un başkanı Damien Comolli, Fransa'dan Ladepeche'ye Fenerbahçe günleri hakkında flaş itiraflarda bulundu.
Bilindiği üzere bir dönem büyük umutlarla Fenerbahçe Sportif Direktörlüğü görevine getirilen Fransız futbol adamı, görevde kaldığı süre boyunca başarısız bir grafik çizdi.
Damien Comolli önderliğinde yürütülen transfer dönemleri hüsranla sonuçlanırken mali olarak da kayıp yaşandı.
Özellikle görevi başındaki ilk sezonda yaptığı hamleler büyük tepki topladı. Comolli, ilk transfer döneminde Barış Alıcı, Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu, Andre Ayew, Islam Slimani, Michael Frey, Diego Reyes, Jailson, Harun Tekin, Yassine Benzia ve Tolga Ciğerci'yi Fenerbahçe'ye kazandırmıştı.
Fransız futbol adamı, bu isimlerden Ayew, Slimani ve Benzia'yı kiralık olarak getirtmiş ancak 3 oyuncunun da performansı büyük tepki toplamıştı.
"ŞAMPİYON OLAMAYINCA İSTİFA ETTİM"
Damien Comolli, Türkiye günleri için, Fenerbahçe ile Türkiye'de şampiyon olacağımıza inanıyordum ancak olamayınca ben de istifa ettim" sözlerini kullandı.
"FUTBOL %5 ZEVKTİR"
Comolli, ayrıca, "Futbola aşık bir adamım. Bence futbol %95 stres, %5 zevk ama %5 daha ağır basıyor. O %5'ten aldığım zevk, %95'i unutturuyor. Günün 24 saati futbol ile yaşıyorum" şeklinde konuştu.
"DOĞRU PLANLAMA ÖNEMLİ"
Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü ayrıca, "Bir Belçikalı ve Hollandalıyı işe aldığınızda, aynı seviyedeki bir Fransızdan beş kat daha ucuza mal oluyorlar. Doğru planlama yaparak doğru stratejileri belirlemek zorundayım" dedi.
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