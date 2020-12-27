27 Aralık 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye Covid vurdu! 3 isim yetişemeyecek

Fenerbahçe alınan kötü sonuçların ardından 4-1'lik Başakşehir galibiyetiyle moral bulmuştu. Bu galibiyetle ligde yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapan sarı lacivertlilere en büyük darbe corona virüsünden geldi. Son olarak Ozan Tufan'ın pozitif çıkmasının ardından Fenerbahçe, Covid'den dolayı bu kez 3 isimden yoksun olacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe'ye Covid vurdu! 3 isim yetişemeyecek
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 Giriş Tarihi: 27.12.2020

'de 'i 4-1 yenerek rahat bir nefes alan , bu haftayı da 'bay' geçerek toparlanma şansı bulacaktı.

Fenerbahçe'ye Covid vurdu! 3 isim yetişemeyecek

Ancak sarı-lacivertli takımda, hesaplar uymadı ve corona virüsü şoku bir kez daha planları karıştırdı.

Fenerbahçe'ye Covid vurdu! 3 isim yetişemeyecek

Bu haftayı maç yapmadan geçecek olan sarı-lacivertlilerde 4 Ocak'ta oynanacak mücadelesine kadar sakat ve eksiklerin dönmesi bekleniyordu.

Fenerbahçe'ye Covid vurdu! 3 isim yetişemeyecek

Ligin 16. haftasına tam kadro girmeyi hedefleyen teknik heyetin hesapları 3 futbolcunun testinin pozitif çıkmasıyla yine şaştı.

Fenerbahçe'ye Covid vurdu! 3 isim yetişemeyecek

Milliyet'te yer alan habere göre her ne kadar izolasyon ve karantina süresi 10 güne düşse de karşılaşmasına bu 3 isim yetişemeyecek.

Fenerbahçe'ye Covid vurdu! 3 isim yetişemeyecek

Sezonun ilk haftasından itibaren sakatlık, ceza ve hastalık gibi sorunlardan yakasını kurtaramayan ve hiç tam kadro sahaya çıkamayan 'de bir kez daha planlar baştan yapılacak.

Fenerbahçe'ye Covid vurdu! 3 isim yetişemeyecek

Buna karşın sakatların dönecek olması bir nebze olsun rahatlık sağlayacak. Sakatlığı atlatması beklenen Perotti, Samatta ve gibi isimlerle cezası biten Pelkas ile karantina süreci sona erecek takıma dönebilecek.

Fenerbahçe'ye Covid vurdu! 3 isim yetişemeyecek

Ayrıca Sosa ve gibi isimlerin de tam olarak hazırlanması mümkün olacak. Teknik direktör Erol Bulut başka sakatlık ya da hastalık olmaması halinde ideale yakın 11'ini kuracak.

Fenerbahçe'ye Covid vurdu! 3 isim yetişemeyecek

Testleri pozitif çıkan 3 ismin karantina süreçlerinin tamamlanıp, sağlıklı olmaları durumunda 17. haftadaki kritik maçıyla beraber esas ilk 11 sahaya sürülebilecek.

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