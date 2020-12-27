27 Aralık 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe sezon sonunda Burak Kapacak için teklif yapacak

Süper Lig devi harekete geçti! Sezon sonunda 'Kapacak'
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.12.2020

, ’un genç yıldızı ’ı takibe aldı. Sarı-lacivertliler, 1999 doğumlu oyuncuyu sezon sonu kadrosuna katmak için girişimde bulunacak.

devre arası transferi için fırsat kollarken bir yandan sezon sonu çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin 'un genç oyuncusu 'ı yakın takibe aldığı ve sezon sonu için oyuncuyla ilgili girişimde bulunmayı planladığı bildirildi. Fenerbahçe'de yakın takip edilen Burak'la ilgili raporların hayli olumlu olduğu kaydedildi. 1999 doğumlu Burak Kapacak'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Fenerbahçe, geçtiğimiz yaz sezonunda Burak için girişimde bulunmuş ancak Bursaspor'un 5 milyon TL'lik bonservis talebi nedeniyle transfer rafa kalkmıştı. Burak'ın iyi performansının devam ediyor olması Fenerbahçe'de ismini de yeniden gündeme getirdi. (Sabah)
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