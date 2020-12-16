Savunmada kriz var

Süper Lig'de oynadığı son 3 maçta ağları 6 kez havalanan Fenerbahçe, savunmada sorun yaşıyor. Sarı-lacivertliler, geride kalan 12 haftada 16 gol yerken, tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşadığı 2018-19'da ise 15 kez ağları sarsılmıştı.

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Süper Lig'de oynadığı son 3 maçta ağları 6 kez havalanan Fenerbahçe, savunmada sorun yaşıyor. Sarı-lacivertliler, geride kalan 12 haftada 16 gol yerken, tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşadığı 2018-19'da ise 15 kez ağları sarsılmıştı. Bu sezon iç sahada 11 gol yiyen Kanarya'nın deplasmanlardaki karşılaşmalarda ise fileleri 5 kez havalandı.