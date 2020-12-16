16 Aralık 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Savunmada kriz var

Savunmada kriz var
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.12.2020

Süper Lig'de oynadığı son 3 maçta ağları 6 kez havalanan Fenerbahçe, savunmada sorun yaşıyor. Sarı-lacivertliler, geride kalan 12 haftada 16 gol yerken, tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşadığı 2018-19'da ise 15 kez ağları sarsılmıştı.

Süper Lig'de oynadığı son 3 maçta ağları 6 kez havalanan Fenerbahçe, savunmada sorun yaşıyor. Sarı-lacivertliler, geride kalan 12 haftada 16 gol yerken, tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşadığı 2018-19'da ise 15 kez ağları sarsılmıştı. Bu sezon iç sahada 11 gol yiyen Kanarya'nın deplasmanlardaki karşılaşmalarda ise fileleri 5 kez havalandı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Onyekuru bombası! Fenerbahçe'ye sürpriz teklif Onyekuru bombası! Fenerbahçe'ye sürpriz teklif
Kupada sahne Fenerbahçe'nin! İşte Erol Bulut'un savunma tercihi Kupada sahne Fenerbahçe'nin! İşte Erol Bulut'un savunma tercihi
Fenerbahçe paramparça! Futbolcular 3 gruba bölündü Fenerbahçe paramparça! Futbolcular 3 gruba bölündü
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör