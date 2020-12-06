Erol Bulut'tan Mert Hakan Yandaş'a özel görev! "Hücum liderimsin"
Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, yıldız futbolcusuna özel görev verdi. Bulut oyuncusundan hem hücum Liderliği görevini üstlenmesini hem de savunmaya destek vermesi istedi. işte detaylar ve o isim | Son dakika Fenerbahçe haberleri...
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Denizlispor deplasmanında, Beşiktaş yenilgisinin yaralarını sarmak istiyor ve işi sıkı tutuyor.
45 yaşındaki hoca, bu zorlu maçta en çok Mert Hakan Yandaş'a güveniyor. Oyuncusuyla özel bir görüşme yapan Bulut, "Hücumdaki liderim sensin" derken, Gençlerbirliği maçındaki gibi bir performans beklediğinin altını çizdi.
Gustavo'nun yokluğunda takım savunmasına yardım etmesi konusunda da talepte bulundu.
İLK 11 MAÇINDA GOLÜNÜ ATMIŞTI
F.Bahçe'ye yılın transferi olarak gelen Mert Hakan, yaşadığı sakatlık dolayısıyla bu sezon sadece bir maçta ilk 11'de görev yapabildi o da G.Birliği deplasmanı oldu.
26 yaşındaki oyuncunun 10 numara pozisyonunda forma giydiği karşılaşma, sarılacivertlilerin en iyi istatistiklere ulaştığı mücadeleydi. Yandaş da o maçta ilk golünü atmıştı.
Mert Hakan, G.Birliği maçında 39 kez topla buluşmuş, attığı tek şutta ağları havalandırmıştı. (Sabah)
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