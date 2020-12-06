06 Aralık 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Erol Bulut'tan Mert Hakan Yandaş'a özel görev! "Hücum liderimsin"

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, yıldız futbolcusuna özel görev verdi. Bulut oyuncusundan hem hücum Liderliği görevini üstlenmesini hem de savunmaya destek vermesi istedi. işte detaylar ve o isim | Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Erol Bulut'tan Mert Hakan Yandaş'a özel görev! Hücum liderimsin
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.12.2020

Teknik Direktörü , Denizlispor deplasmanında, yenilgisinin yaralarını sarmak istiyor ve işi sıkı tutuyor.

Erol Bulut'tan Mert Hakan Yandaş'a özel görev! Hücum liderimsin

45 yaşındaki hoca, bu zorlu maçta en çok 'a güveniyor. Oyuncusuyla özel bir görüşme yapan Bulut, "Hücumdaki liderim sensin" derken, maçındaki gibi bir performans beklediğinin altını çizdi.

Erol Bulut'tan Mert Hakan Yandaş'a özel görev! Hücum liderimsin

Gustavo'nun yokluğunda takım savunmasına yardım etmesi konusunda da talepte bulundu.

Erol Bulut'tan Mert Hakan Yandaş'a özel görev! Hücum liderimsin

İLK 11 MAÇINDA GOLÜNÜ ATMIŞTI
F.Bahçe'ye yılın transferi olarak gelen Mert Hakan, yaşadığı sakatlık dolayısıyla bu sezon sadece bir maçta ilk 11'de görev yapabildi o da G.Birliği deplasmanı oldu.

Erol Bulut'tan Mert Hakan Yandaş'a özel görev! Hücum liderimsin

26 yaşındaki oyuncunun 10 numara pozisyonunda forma giydiği karşılaşma, sarılacivertlilerin en iyi istatistiklere ulaştığı mücadeleydi. Yandaş da o maçta ilk golünü atmıştı.

Erol Bulut'tan Mert Hakan Yandaş'a özel görev! Hücum liderimsin

Mert Hakan, G.Birliği maçında 39 kez topla buluşmuş, attığı tek şutta ağları havalandırmıştı. (Sabah)

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