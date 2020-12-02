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FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye Mauricio Lemos'tan kötü haber!

Fenerbahçe'ye yıldız isimden kötü haber!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 Giriş Tarihi: 02.12.2020

'in 10. haftasında -Beşiktaş derbisinde sakatlanan 'un MR'ı çekildi. Uruguaylı yıldızda; ayak bileği bağlarında kısmi yırtık, yaygın kemik ödemi ve ciddi ezilme ile kanamanın bulunduğu bildirildi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaşlı Josef de Souza'nın müdahalesiyle sakatlanan Lemos'un, Altunizade Acıbadem Hastanesinde MR'ının çekildiği belirtildi.

MR sonucuna göre, Uruguaylı oyuncunun ayak bileği bağlarında kısmi yırtık, yaygın kemik ödemi ve ciddi ezilme ile kanamanın bulunduğu aktarıldı.

Lemos'un tedavisine başlandığı kaydedilirken, futbolcunun sağlığına ilişkin tek sevindirici gelişmenin, kırık saptanmaması olduğu vurgulandı.

Mauricio Lemos'un son durumu belli oldu! 'un son durumu belli oldu!

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