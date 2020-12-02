Fenerbahçe'ye Mauricio Lemos'tan kötü haber!

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde sakatlanan Mauricio Lemos'un MR'ı çekildi. Uruguaylı yıldızda; ayak bileği bağlarında kısmi yırtık, yaygın kemik ödemi ve ciddi ezilme ile kanamanın bulunduğu bildirildi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaşlı Josef de Souza'nın müdahalesiyle sakatlanan Lemos'un, Altunizade Acıbadem Hastanesinde MR'ının çekildiği belirtildi.

MR sonucuna göre, Uruguaylı oyuncunun ayak bileği bağlarında kısmi yırtık, yaygın kemik ödemi ve ciddi ezilme ile kanamanın bulunduğu aktarıldı.

Lemos'un tedavisine başlandığı kaydedilirken, futbolcunun sağlığına ilişkin tek sevindirici gelişmenin, kırık saptanmaması olduğu vurgulandı.

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