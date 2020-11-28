Aslan’a Sivas üzerinden taş

Mert Hakan Yandaş, Instagram'dan eski takımı Sivasspor ile ilgili bir paylaşımı beğenirken Galatasaray'a da taş atmış oldu.

Mert Hakan Yandaş, Instagram'dan eski takımı Sivasspor ile ilgili bir paylaşımı beğenirken Galatasaray'a da taş atmış oldu. Paylaşımda, "Avrupa'da Galatasaray'ın son 5 yılda aldığı galibiyet sayısına 2 maçta ulaşan Sivasspor yoklaması?" ifadeleri yer aldı. Mert Hakan'ı sezon başında Galatasaray da istemiş ancak tercihini Fenerbahçe'den yana kullanmıştı.

Rizespor'a ilk taksit ödendi

Vedat Muriç'i 17.5 milyon euro'ya Lazio'ya satan Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a vermesi gereken yüzde 15'lik payın ilk taksidini ödedi. Karadeniz ekibinin başkanı Hasan Kartal, "İlk taksit olarak 650 bin euro geldi. Kağıt üzerinde yazan belli. Fenerbahçe ile sıkıntı yaşamayız" dedi. Rizespor, Fenerbahçe ile yaptığı anlaşma gereği satış karından yüzde 15 pay alacak.

Advocaat bırakıyor!

Dick Advocaat büyük bir teklif almazsa sezon sonunda emekli olacağını açıkladı. 73 yaşındaki Hollandalı teknik adam, "Feyenoord'dan sonra bırakıyorum, yaptığım son iş bu olacak. Ama Suudi Arabistan'dan yılda 15 milyon euro'luk bir teklif gelirse işler değişir" dedi. Dick, 2016- 17'de çalıştırdığı Fenerbahçe'de 1.9 puan ortalaması yakalamıştı

Kupada rakip Karacabey



Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kuraları çekildi. Fenerbahçe, 2. Lig'den Karacabey Belediyespor ile eşleşti. Karşılaşma 15, 16 ya da 17 Aralık'ta Kadıköy'de oynanacak. Tek maç eleme sisteminin geçerli olacağı turda kazanan takım tur atlayacak.

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