09 Kasım 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Jose Sosa'yı aradı

Fenerbahçe Sosa'yı aradı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.11.2020

Sakatlığı nedeniyle karşısında forma giyemeyen Jose Sosa arandı... Aslında Arjantinli yıldız ligde forma giydiği son iki maçta klasik çizgisinden uzak kalınca ikinci yarılarda oyundan alınmıştı. Ancak, "Bir futbolcunun takım için önemi oynamadığı maçta daha iyi anlaşılır" kuralının doğruluğu bir kez daha görüldü.

Sakatlığı nedeniyle karşısında forma giyemeyen Jose Sosa arandı... Aslında Arjantinli yıldız ligde forma giydiği son iki maçta klasik çizgisinden uzak kalınca ikinci yarılarda oyundan alınmıştı. Ancak, "Bir futbolcunun takım için önemi oynamadığı maçta daha iyi anlaşılır" kuralının doğruluğu bir kez daha görüldü. Sosa'nın yokluğunda hem hücum organizasyonları aksadı hem de kanatlara ve savunma arkasına etkili toplar atılamadı. Jose Sosa'nın maçı ile tekrar 11'e dönmesi bekleniyor.

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