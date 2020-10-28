Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, genç futbolcu Ömer Faruk beyaz için flaş açıklamalarda bulundu. Belözoğl, "Ömer Faruk'la ilgili bir süreç var, 15-20 güne kadar hızlanacak" dedi.

Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz'ın geleceği hakkında ilginç bir açıklamada bulundu.

Belözoğlu, "Ömer Faruk'la ilgili bir süreç var, 15-20 güne kadar hızlanacak. Ailesi ve menajeriyle görüştük. Bizden beklentileri var, bizim de ondan beklentilerimiz var. Ona verilen değer, bugüne kadar hiçbir gence verilmedi. İnşallah çok büyük bir oyuncu olacak" dedi.



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