28 Ekim 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Emre Belözoğlu açıkladı! Ömer Faruk Beyaz ayrılıyor mu?

Belözoğlu açıkladı! Ömer Faruk Beyaz ayrılıyor mu?
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 Giriş Tarihi: 28.10.2020

Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine getirilen , genç futbolcu beyaz için flaş açıklamalarda bulundu. Belözoğl, "Ömer Faruk'la ilgili bir süreç var, güne kadar hızlanacak" dedi.

Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine getirilen , genç yıldız adayı Beyaz'ın geleceği hakkında ilginç bir açıklamada bulundu.

Belözoğlu, "Ömer Faruk'la ilgili bir süreç var, güne kadar hızlanacak. Ailesi ve menajeriyle görüştük. Bizden beklentileri var, bizim de ondan beklentilerimiz var. Ona verilen değer, bugüne kadar hiçbir gence verilmedi. İnşallah çok büyük bir oyuncu olacak" dedi.

Fenerbahçe'den KAP bildirimi!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'den KAP bildirimi! F.Bahçe'den KAP bildirimi!
Samandıra'da Patron kim? Emre açıkladı Samandıra'da Patron kim? Emre açıkladı
Belözoğlu'ndan ilginç imza! İşte o anlar... Belözoğlu'ndan ilginç imza! İşte o anlar...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör