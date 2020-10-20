20 Ekim 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Roberto Soldado corona virüsüne yakalandı

F.Bahçe'nin eski yıldızı Covid-19'a yakalandı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 Giriş Tarihi: 20.10.2020

Bir dönem ülkemizde forması da giyen ve kariyerini Granada'da sürdüren İspanyol forvet , hesabından yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandığını açıkladı.

ekiplerinden Granada da forma giyen 'nun corona virüsü testi pozitif çıktı

hesabından Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyuran İspanyol yıldız, "Takım arkadaşlarımın yanında olamamak beni üzüyor. Kendimi iyi hissediyorum ve takımı bir taraftar gibi evden destekleyeceğim" ifadelerini kullandı.

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