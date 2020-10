Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Roberto Soldado corona virüsüne yakalandı

İspanya La Liga ekiplerinden Granada da forma giyen Roberto Soldado'nun corona virüsü testi pozitif çıktı

Sosyal medya hesabından Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyuran İspanyol yıldız, "Takım arkadaşlarımın yanında olamamak beni üzüyor. Kendimi iyi hissediyorum ve takımı bir taraftar gibi evden destekleyeceğim" ifadelerini kullandı.

İŞTE O PAYLAŞIM:

Hola granadinistas, quiero deciros que he dado positivo por COVID. Me duele mucho no poder estar junto a mis compañeros en estos partidos tan especiales, pero me encuentro bien y desde casa animaré como uno más. Desde hoy cuento ya los días para volver. ETERNA LUCHA 💪🏽 pic.twitter.com/i7kHP52por