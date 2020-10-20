Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Roberto Soldado corona virüsüne yakalandı
Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe forması da giyen ve kariyerini Granada'da sürdüren İspanyol forvet Roberto Soldado, sosyal medya hesabından yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandığını açıkladı.
İspanya La Liga ekiplerinden Granada da forma giyen Roberto Soldado'nun corona virüsü testi pozitif çıktı
Sosyal medya hesabından Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyuran İspanyol yıldız, "Takım arkadaşlarımın yanında olamamak beni üzüyor. Kendimi iyi hissediyorum ve takımı bir taraftar gibi evden destekleyeceğim" ifadelerini kullandı.
İŞTE O PAYLAŞIM:
Hola granadinistas, quiero deciros que he dado positivo por COVID. Me duele mucho no poder estar junto a mis compañeros en estos partidos tan especiales, pero me encuentro bien y desde casa animaré como uno más. Desde hoy cuento ya los días para volver. ETERNA LUCHA 💪🏽 pic.twitter.com/i7kHP52por— Roberto Soldado (@R9Soldado) October 20, 2020
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