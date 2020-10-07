07 Ekim 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Yeni transfer Papiss Cisse: Fenerbahçe'nin hedefleri ilgimi çekti

Cisse açıkladı! F.Bahçe'nin hedefleri...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 07.10.2020 Giriş Tarihi: 07.10.2020

'nin yeni transferi , antrenman sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Senegalli futbolcu, "Fenerbahçe'nin hedefleri ilgimi çekti" ifadelerini kullandı.

'nin yeni transferi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cisse'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

süreci iyi geçti. Erol Bulut ve Emre Belözoğlu ile bir konuşmam oldu. Onlarla iletişimim oldu. Bu konuşma olumlu sonuçlandı benim adıma. Fenerbahçe'nin hedefleri benim ilgimi çekti. Fenerbahçe'nin hedeflerini tartışmaya gerek yok. Başka takımlardan da teklif aldım ama Fenerbahçe'yi seçmek kolay oldu. Çok şükür ki buradayım, Fenerbahçe'nin futbolcusuyum.

Benim açımdan rekabet olması memnuniyet verici. Rekabeti seven bir oyuncuyum. Ortada rekabet varsa sizi daha çok çalışmaya itecek bir unsur olacaktır. Kendi açımdan bir korkum ve endişem yok. Beraber çalışacağız. Fenerbahçe'nin işini bu anlamda kolaylaştıracağız.

Bir forvet oyuncusu olarak hedefim gol atmak ama bireysel değil, esas önemli olan takım hedefi, o da elbette şampiyon olmak...

"YEDEK KALMAM SORUN OLMAZ"

Cisse, "Yedek kaldığında suratının asıldığını görüyoruz. Burada bu sorun olur mu?" sorusuna ise, "Tabii ki hayır. Hocamızla Alanya'da beraber çalıştık. Kendisi beni tanıyor. Normal olarak hiçbir futbolcu yedek kalmak istemez. Oynamak mutlu eder oyuncuyu. Bu formayı hak etmek istiyorum. Göstereceğim performansla bunu da ortaya koymam gerekiyor. 19 yaşında profesyonel oldum. Her oyuncu kadar sahanın içinde olmak isterim." şeklinde cevap verdi.

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