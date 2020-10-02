02 Ekim 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de son 4 gün! Diego Perotti ve Edin Visca...

Son 4 gün!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.10.2020

Perotti ve birkaç isimle temasları sürdüren Fenerbahçe’de Dirar, Zanka, Rodrigues ve Serdar’ın durumları da pazartesiye kadar belli olacak.

Transferde finale yaklaşan Fenerbahçe'de gözler kanada yapılacak takviye çevrildi. için Roma ile görüşmeleri sürdüren yönetimin, birkaç farklı oyuncu ile daha temasta olduğu belirtiliyor. Başakşehir cephesinden olumsuz açıklamalar gelse de ve Al Nassr ile sözleşmesini fesheden Giuliano için de hamle yapılabileceği bildirildi. Transferin kapanacağı pazartesi gününe kadar en az bir kanat oyuncusu alacak olan sarı-lacivertli ekipte 2-3 oyuncunun da takımdan ayrılması bekleniyor. Gözden çıkarılan Garry Rodrigues, Dirar, Zanka, ve Sadık Çiftpınar için gelecek teklifler değerlendirilecek.

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