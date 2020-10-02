Fenerbahçe'de son 4 gün! Diego Perotti ve Edin Visca...
Perotti ve birkaç isimle temasları sürdüren Fenerbahçe’de Dirar, Zanka, Rodrigues ve Serdar’ın durumları da pazartesiye kadar belli olacak.
Transferde finale yaklaşan Fenerbahçe'de gözler kanada yapılacak takviye çevrildi. Diego Perotti için Roma ile görüşmeleri sürdüren yönetimin, birkaç farklı oyuncu ile daha temasta olduğu belirtiliyor. Başakşehir cephesinden olumsuz açıklamalar gelse de Edin Visca ve Al Nassr ile sözleşmesini fesheden Giuliano için de hamle yapılabileceği bildirildi. Transferin kapanacağı pazartesi gününe kadar en az bir kanat oyuncusu alacak olan sarı-lacivertli ekipte 2-3 oyuncunun da takımdan ayrılması bekleniyor. Gözden çıkarılan Garry Rodrigues, Dirar, Zanka, Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar için gelecek teklifler değerlendirilecek.
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