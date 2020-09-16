Fenerbahçe kralını alıyor
Muriqi'nin satılmasının ardından golcü arayışları hız kazanan Kanarya, Baghdad Bounedjah için temaslarını hızlandırdı.
Vedat Muriqi'nin Lazio'ya satışının ardından golcü transferinde düğmeye basan Fenerbahçe, hareketli günler yaşıyor. Listesinde Mbwana Samatta, Mario Mandzukic, Papiss Cisse gibi isimler bulunan sarı-lacivertliler, Katar Ligi'nde iki kez gol krallığı yaşayan Baghdad Bounedjah'la da temasa geçti. Fenerbahçe'de transfer çalışmalarını yürüten Emre Belözoğlu'nun 28 yaşındaki Cezayirli oyuncunun menajeri Muhammet Slama ile anlaştığı iddia edildi.
5 MİLYON EURO
Bounedjah'ın 2024'e kadar sözleşmesinin bulunduğu Al Sadd'la görüşmeleri sürdüren Fenerbahçe'nin bu transferde 5 milyon euro'yu gözden çıkardığı ileri sürüldü. Cocu'nun Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde de gündeme gelen tecrübeli futbolcu, Al Sadd'da geçtiğimiz dönemlerde Gabi ve Xavi gibi yıldızlarla birlikte oynadı. Ortadoğu'nun en önemli isimleri arasında gösterilen Bounedjah, Cezayir Milli Takımı'nın da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELDİ
Geçtiğimiz sezon da gündeme gelen Baghdad Bounedjah'ın Fenerbahçe'ye olumsuz yanıt verdiği ortaya çıktı. Cezayirli futbolcu için vatandaşı Slimani'nin sarı-lacivertli formayla başarısız olmasından dolayı korktuğu ve Avrupa'ya çıkmaktan vazgeçtiği iddia edilmişti.
101 MAÇ 113 GOL 31 ASİST
Al Sadd formasıyla 5. sezonuna giren Bounedjah, bu süreçte 101 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 113 kez rakip fileleri havalandıran Cezayirli futbolcu, 31 de asist yaptı.
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