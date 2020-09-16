16 Eylül 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe kralını alıyor

Fenerbahçe kralını alıyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.09.2020

Muriqi'nin satılmasının ardından golcü arayışları hız kazanan Kanarya, için temaslarını hızlandırdı.

Vedat Muriqi'nin Lazio'ya satışının ardından golcü transferinde düğmeye basan , hareketli günler yaşıyor. Listesinde Mbwana Samatta, Mario Mandzukic, Papiss Cisse gibi isimler bulunan sarı-lacivertliler, 'nde iki kez gol krallığı yaşayan 'la da temasa geçti. Fenerbahçe'de çalışmalarını yürüten Emre Belözoğlu'nun 28 yaşındaki Cezayirli oyuncunun menajeri Muhammet Slama ile anlaştığı iddia edildi.

5 MİLYON EURO

Bounedjah'ın 2024'e kadar sözleşmesinin bulunduğu 'la görüşmeleri sürdüren Fenerbahçe'nin bu transferde 5 milyon euro'yu gözden çıkardığı ileri sürüldü. Cocu'nun Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde de gündeme gelen tecrübeli futbolcu, Al Sadd'da geçtiğimiz dönemlerde Gabi ve Xavi gibi yıldızlarla birlikte oynadı. Ortadoğu'nun en önemli isimleri arasında gösterilen Bounedjah, Cezayir Milli Takımı'nın da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELDİ

Geçtiğimiz sezon da gündeme gelen Baghdad Bounedjah'ın Fenerbahçe'ye olumsuz yanıt verdiği ortaya çıktı. Cezayirli futbolcu için vatandaşı Slimani'nin sarı-lacivertli formayla başarısız olmasından dolayı korktuğu ve Avrupa'ya çıkmaktan vazgeçtiği iddia edilmişti.

101 MAÇ 113 GOL 31 ASİST

Al Sadd formasıyla 5. sezonuna giren Bounedjah, bu süreçte 101 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 113 kez rakip fileleri havalandıran Cezayirli futbolcu, 31 de asist yaptı.

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