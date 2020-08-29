29 Ağustos 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin listesindeki Mert Yılmaz Kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?

Mert Yılmaz Kimdir?
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 29.08.2020 Giriş Tarihi: 29.08.2020

Transferde durmak bilmeyen 'de gündeme yeni bir isim eklendi. Sarı-lacivertli ekip 'ten gurbetçi futbolcu 'ı gündemine aldı. Peki, Mert Yılmaz kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor? İşte detaylar...

, çalışmalarına hızla devam ediyor. Erol Bulut'u teknik direktörlük görevine getiren Fenerbahçe, transfer gündemine bomba bir isimle görüşmelere başladığı iddia edildi. Peki, Fenerbahçe'nin 'ten transfer etmek istediği kimdir? Hangi mevkide oynuyor? Bu soruların yanıtı haberimizde…

MERT YILMAZ KİMDİR?

8 Mart 1999 yılında Almanya'nın Berlin şehrinde dünyaya gelen Mert Yılmaz, 174 cm boyunda ve sağ bek pozisyonunda oynuyor. Futbola Tennis Borussia Berlin'de başlamıştır. RB Leipzig'e geçiş yapan genç futbolcu kısa sürede sergilediği performansla Bayern Münih'in dikkatini çekmeyi başardı. 2018 yılına kadar RB Leipzig'de oynayan Mert Yılmaz, 2018 yılında Bayern Münih 2 takımına geçiş yapmıştır. 4 kez Türkiye U21 takımı formasını da giyen Mert Yılmaz'ın ismi Fenerbahçe ile anılıyor.

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