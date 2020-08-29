Fenerbahçe'den Başakşehir'e dev teklif! Edin Visca için...

Yaz transfer döneminde yaptığı peş peşe takviyelerle adından sıkça söz ettiren Fenerbahçe transfere doymuyor. Sarı-lacivertliler, önceki yıllarda da gündemine aldığı Edin Visca'yı kadrosuna katmak için Başakşehir'e Ozan Tufan ve Deniz Türüç'ü teklif etti. Boşnak yıldızın da Fenerbahçe'ye gelmek istediği ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

Fenerbahçe transferde yeni bir bomba daha patlatmanın peşinde... Sarı-Lacivertliler, Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu Edin Visca'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Kanarya'nın bu transfer için iki yıldızını Başakşehir'e teklif ettiği ortaya çıktı.

VERECEĞİ CEVAP BEKLENİYOR



Takvim'in haberine göre Kanarya, orta sahadaki oyuncularından Ozan Tufan ve Deniz Türüç'ü Visca'yı alabilmek için teklif ettiği öğrenildi. Başakşehir ise bu teklif için kesin kararını vermedi.

BELÖZOĞLU YİNE BAŞROLDE

Fenerbahçe'de transferleri bitiren Emre Belözoğlu'nun eski takım arkadaşını ikna etmek için büyük bir çaba gösterdiği öğrenildi. Visca da Fenerbahçe'de oynamayı istiyor.

TAM BİR İSTİKRAR ABİDESİ

2011'den beri Medipol Başakşehir'de forma giyen Boşnak kanat oyuncusu istikrarıyla göz dolduruyor... Sakatlanmıyor ve adeta bir makine düzeninde oynuyor.

DEĞERİ 12.5 MİLYON EURO

Başakşehir'in Boşnak yıldızı Edin Visca'nın güncel piyasa değeri 12.5 milyon Euro. Süper Lig'de 263 karşılaşmaya çıkan yıldız oyuncu 76 gol ve 76 asist üretti.

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