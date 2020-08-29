29 Ağustos 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Başakşehir'e dev teklif! Edin Visca için...

F.Bahçe'den yılın bombası! Edin Visca...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 29.08.2020 Giriş Tarihi: 29.08.2020

Yaz döneminde yaptığı peş peşe takviyelerle adından sıkça söz ettiren transfere doymuyor. Sarı-lacivertliler, önceki yıllarda da gündemine aldığı 'yı kadrosuna katmak için 'e ve 'ü teklif etti. Boşnak yıldızın da Fenerbahçe'ye gelmek istediği ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

transferde yeni bir bomba daha patlatmanın peşinde... Sarı-Lacivertliler, Medipol 'in yıldız oyuncusu 'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Kanarya'nın bu için iki yıldızını Başakşehir'e teklif ettiği ortaya çıktı.

VERECEĞİ CEVAP BEKLENİYOR

Takvim'in haberine göre Kanarya, orta sahadaki oyuncularından ve 'ü Visca'yı alabilmek için teklif ettiği öğrenildi. Başakşehir ise bu teklif için kesin kararını vermedi.

BELÖZOĞLU YİNE BAŞROLDE

Fenerbahçe'de transferleri bitiren Emre Belözoğlu'nun eski takım arkadaşını ikna etmek için büyük bir çaba gösterdiği öğrenildi. Visca da Fenerbahçe'de oynamayı istiyor.

TAM BİR İSTİKRAR ABİDESİ

2011'den beri Medipol Başakşehir'de forma giyen Boşnak kanat oyuncusu istikrarıyla göz dolduruyor... Sakatlanmıyor ve adeta bir makine düzeninde oynuyor.

DEĞERİ 12.5 MİLYON EURO

Başakşehir'in Boşnak yıldızı Edin Visca'nın güncel piyasa değeri 12.5 milyon Euro. 'de 263 karşılaşmaya çıkan yıldız oyuncu 76 gol ve 76 asist üretti.

Golcü harekatı sürüyor! Valencia'nın ardından bir yıldız daha haberin devamı

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