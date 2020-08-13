Fenerbahçe'de Tolgay Arslan Hannover yolunda!
Fenerbahçe'nin kadrosunda düşünmediği Tolgay Arslan'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Deneyimli oyuncunun menajeriyle görüşen sarı-lacivertliler, Hannover ile de temas halinde...
Fenerbahçe forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Tolgay Arslan'la yollar ayrılıyor. TRT Spor'un haberine göre sarı-lacivertli yönetim, oyuncunun menajeri ile bir görüşme gerçekleştirdi. Menajer Ahmet Bulut'un, Alman temsilcisi Hannover 96 ile bonservis pazarlığı yaptığı bilgisi de paylaşıldı.
Almanya doğumlu olan Tolgay Arslan, kariyerine Dortmund altyapısında başladı. 2009'da Hamburg'un yolunu tutan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2015'in ocak ayında Beşiktaş'a, 2019'un ocak ayında ise Fenerbahçe'ye transfer oldu. Geride bıraktığımız sezon sarı-lacivertli formayla toplam 21 maça çıkan Tolgay Arslan, 2 gol atarken 1 de asist yaptı.
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