13 Ağustos 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Tolgay Arslan Hannover yolunda!

Menajeriyle görüşüldü! Gidiyor mu?
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 Giriş Tarihi: 13.08.2020

'nin kadrosunda düşünmediği 'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Deneyimli oyuncunun menajeriyle görüşen sarı-lacivertliler, Hannover ile de temas halinde...

forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu 'la yollar ayrılıyor. TRT Spor'un haberine göre sarı-lacivertli yönetim, oyuncunun menajeri ile bir görüşme gerçekleştirdi. Menajer Ahmet Bulut'un, Alman temsilcisi Hannover 96 ile bonservis pazarlığı yaptığı bilgisi de paylaşıldı.

Almanya doğumlu olan Tolgay Arslan, kariyerine Dortmund altyapısında başladı. 2009'da Hamburg'un yolunu tutan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2015'in ocak ayında Beşiktaş'a, 2019'un ocak ayında ise Fenerbahçe'ye transfer oldu. Geride bıraktığımız sezon sarı-lacivertli formayla toplam 21 maça çıkan Tolgay Arslan, 2 gol atarken 1 de asist yaptı.

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