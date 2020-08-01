01 Ağustos 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Yalçın Koşukavak bombayı patlattı! Fenerbahçe...

Koşukavak bombayı patlattı! Fenerbahçe...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 01.08.2020 Giriş Tarihi: 01.08.2020

Altay'la yollarını ayıran , bu sürece ve  ile yapılan görüşmeye dair konulara açıklık getiren bir açıklama yaptı.

Altay'la yollarını ayıran , bu sürece ve ile yapılan görüşmeye dair konulara açıklık getiren bir açıklama yaptı.

Koşukavak'ın açıklaması şöyle:

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