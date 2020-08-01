Yalçın Koşukavak bombayı patlattı! Fenerbahçe...

Altay'la yollarını ayıran Yalçın Koşukavak, bu sürece ve Fenerbahçe ile yapılan görüşmeye dair konulara açıklık getiren bir açıklama yaptı.

Altay'la yollarını ayıran Yalçın Koşukavak, bu sürece ve Fenerbahçe ile yapılan görüşmeye dair konulara açıklık getiren bir açıklama yaptı.

Koşukavak'ın açıklaması şöyle:

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