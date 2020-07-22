22 Temmuz 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yeni çalım

Aslan'a yeni çalım
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.07.2020

Yeni sezon öncesi transferde işi sıkı tutan , ezeli rakibi ile aynı isimler için temaslarını sürdürüyor. Daha önce Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'ı Galatasaray'ın elinden alan sarı- lacivertliler, bu kez de Anastosios Bakasetas için harekete geçti.

Sarı-kırmızılıların da ısrarcı olduğu Yunan 10 numaraya kanca atan Kanarya'nın transferde somut adımlar attığı öğrenildi. 'nin ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcuya karşılık 1 milyon euro ve iki oyuncusunu takasta gözden çıkardığı öğrenildi. 10 numara pozisyonunun yanı sıra kanatlarda da oynayan yıldız futbolcu, Milli Takımı'nın da formasını giyiyor.

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