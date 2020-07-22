Fenerbahçe'den Galatasaray'a yeni çalım

Yeni sezon öncesi transferde işi sıkı tutan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray ile aynı isimler için temaslarını sürdürüyor. Daha önce Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'ı Galatasaray'ın elinden alan sarı- lacivertliler, bu kez de Anastosios Bakasetas için harekete geçti.

Sarı-kırmızılıların da ısrarcı olduğu Yunan 10 numaraya kanca atan Kanarya'nın transferde somut adımlar attığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcuya karşılık 1 milyon euro ve iki oyuncusunu takasta gözden çıkardığı öğrenildi. 10 numara pozisyonunun yanı sıra kanatlarda da oynayan yıldız futbolcu, Yunanistan Milli Takımı'nın da formasını giyiyor.

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