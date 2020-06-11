11 Haziran 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

İlgilenmiyoruz

İlgilenmiyoruz
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 11.06.2020

Fenerbahçe ile görüştüğü iddialarını yalanlayan Alberth Elis için Belçika'dan da açıklama geldi. , 'teki takımından ayrılmaya hazırlanan Honduraslı oyuncuyla ilgisinin olmadığını duyurdu.

Fenerbahçe ile görüştüğü iddialarını yalanlayan Alberth Elis için Belçika'dan da açıklama geldi. , 'teki takımından ayrılmaya hazırlanan Honduraslı oyuncuyla ilgisinin olmadığını duyurdu. Daha önce Rangers ve Celtic'in Ellis ile ilgilendiği iddia edilirken, bu iddialar da doğrulanmamıştı.
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