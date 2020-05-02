02 Mayıs 2020, Cumartesi
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Başkandan o ikiliye veto
Ali Koç, F.Bahçe’ye dönecekleri iddia edilen Gökhan ve Caner için tavrını ortaya koydu.
Bir süredir Fenerbahçe'ye tekrar döneceği iddia edilen Gökhan Gönül ve Caner Erkin için başkan Ali Koç, tavrını ortaya koydu. Koç, Beşiktaş ile sözleşmeleri sona erecek olan iki oyuncunun transferine sıcak bakmadığını net bir şekilde yönetime de iletti. Menajerler aracılığıyla sarı-lacivertlilere dönmek istedikleri iddia edilen iki oyuncunun da gündeme getirilmemesini isteyen Koç'un daha genç ve maliyeti az isimler üzerinde durulmasını talep ettiği kaydedildi. 35 yaşındaki Gökhan bu sezon 24, 32 yaşındaki Caner ise 32 resmi maçta forma giydi.
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