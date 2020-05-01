01 Mayıs 2020, Cuma
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Altay’a yeni talip
Avrupa'da birçok kulübün listesinde olduğu belirtilen Altay Bayındır için yeni bir iddia ortaya atıldı. Hollanda sitesi voetbalzone.nl, Ajax'ın F.Bahçe'nin 1 numarasına göz diktiğini yazdı.
Avrupa'da birçok kulübün listesinde olduğu belirtilen Altay Bayındır için yeni bir iddia ortaya atıldı. Hollanda sitesi voetbalzone.nl, Ajax'ın F.Bahçe'nin 1 numarasına göz diktiğini yazdı. Hollanda ekibinin kalecisi Onana'nın yüksek bedelle satılmasının gündemde olduğu dönemde Ajax'ın da Altay'ı kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü.
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