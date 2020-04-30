30 Nisan 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Rodrigues’ten erzak desteği

Rodrigues’ten erzak desteği
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 30.04.2020

Corona virüsü salgını nedeniyle geçirilen zor günlerde futbolcular da yaptıkları yardımlarla dikkat çekiyor.

Son olarak Fenerbahçe'nin yıldız ismi Garry Rodrigues, Kızılay aracılığıyla Çorum'un İskilip ilçesindeki ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzattı. Rodrigues'in 175 ihtiyaç sahibine gıda yardımındı bulunduğu belirtildi.

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