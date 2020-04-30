30 Nisan 2020, Perşembe
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İtalyan medyası işi bitirdi
Sarı-lacivertliler, bu sezon en çok sorun yaşadığı sol bek için takviye yapmayı planlarken, uzun süredir gündemdeki isim olan Kwadwo Asamoah, İstanbul yolunda...
İtalya basını, Inter'in kadrosunda düşünmediği ve bedelsiz olarak göndereceği Ganalı oyuncunun Fenerbahçe ile anlaştığını iddia etti. İnter Kulubü'ne yakın haber siteleri ile gazetelerde 31 yaşındaki oyuncunun Kanarya'yla her konuda anlaştığı ve senelik 3 milyon euro ücret alacağı ileri sürüldü. Tecrübeli futbolcu, iki sezon formasını giydiği İnter'le çıktığı 53 resmi maçta 3 asistlik performans sergiledi.
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