14 Nisan 2020, Salı

FENERBAHÇE

Cavani'nin menajerinden transfer açıklaması

Cavani'nin menajerinden transfer açıklaması
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 14.04.2020

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain forması giyen ve kulübüyle olan sözleşmesi sona erecek olan 'nin adı Fenerbahçe ile anılıyordu. Oyuncusunun durumu hakkında konuşan menajer Walter Guglielmone "Dürüst olmak gerekirse, her şey olabilir. Çünkü birçok kulüp Edinson ile ilgileniyor." dedi.

Fenerbahçe ile de anılan 'nin menajeri Walter Guglielmone, Uruguaylı yıldızın durumuyla ilgili konuştu.

Gaglielmone, "Dürüst olmak gerekirse, her şey olabilir. Çünkü birçok kulüp Edinson ile ilgileniyor. Brezilya'dan Flamengo , Palmeiras, Inter Porto Alegre ve da bunlar arasında. Bekleyip göreceğiz" dedi. Fenerbahçe'nin de PSG ile sözleşmesi bitecek olan 33 yaşındaki Cavani'ye teklif yapması bekleniyor.

Altay A Spor'a konuştu! haberin devamı

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