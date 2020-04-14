14 Nisan 2020, Salı
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Cavani'nin menajerinden transfer açıklaması
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain forması giyen ve kulübüyle olan sözleşmesi sona erecek olan Edinson Cavani'nin adı Fenerbahçe ile anılıyordu. Oyuncusunun durumu hakkında konuşan menajer Walter Guglielmone "Dürüst olmak gerekirse, her şey olabilir. Çünkü birçok kulüp Edinson ile ilgileniyor." dedi.
Fenerbahçe ile de anılan Edinson Cavani'nin menajeri Walter Guglielmone, Uruguaylı yıldızın durumuyla ilgili konuştu.
Gaglielmone, "Dürüst olmak gerekirse, her şey olabilir. Çünkü birçok kulüp Edinson ile ilgileniyor. Brezilya'dan Flamengo , Palmeiras, Inter Porto Alegre ve Boca Juniors da bunlar arasında. Bekleyip göreceğiz" dedi. Fenerbahçe'nin de PSG ile sözleşmesi bitecek olan 33 yaşındaki Cavani'ye teklif yapması bekleniyor.
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