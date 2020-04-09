Son durak Kopenhag

Mathias Zanka, futbolu ilk kulübü olan Kopenhag'da bırakmak istediğini açıkladı.

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Zanka, futbolu ilk kulübü olan Kopenhag'da bırakmak istediğini açıkladı. Fenerbahçe'nin ocak ayında Fortuna Düsseldorf'a kiraladığı Danimarkalı stoper, "En azından kendime böyle bitirmenin çok havalı olabileceğini söyledim. Eve geliyorsun ve her şeyin başladığı yerde bitiyor. Bu yüzden bunu hep düşünüyorum" dedi. 30 yaşındaki Zanka'nın Fenerbahçe ile 2 yıl daha kontratı bulunuyor.