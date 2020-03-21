Asamoah’a ‘izin’ çıktı

İnter'in, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Kwadwo Asamoah ile sezon sonunda yollarını ayıracağı belirtildi.

İtalyan ve Gana basınında yer alan haberlerde, lacivert-siyahlıların gelecek sezon sol beke Yunan Kostas Tsimkas'ı transfer etmeyi planladığı, Asamoah'a ise yeni teklif sunulmayacağı ve serbest bırakılacağı iddia edildi. 31 yaşındaki Ganalı sol bekle, Fenerbahçe'nin yanı sıra Napoli, Lazio, Hoffenheim'ın ilgilendiği kaydedildi.

DİĞER