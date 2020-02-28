28 Şubat 2020, Cuma
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Fenerbahçe Fraport TAV Antalyaspor maçına hazır
Giriş Tarihi: 28.02.2020
Süper Lig’in 24’üncü haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor’a konuk olacak Fenerbahçe, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idman, saat 11.30'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sarı-lacivertliler, Antalyaspor karşılaşması için saat 16:30'da havayoluyla bu şehre hareket edecek.
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