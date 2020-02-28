28 Şubat 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Fraport TAV Antalyaspor maçına hazır

Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 28.02.2020

’in 24’üncü haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV ’a konuk olacak , sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör yönetimindeki idman, saat 11.30'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, karşılaşması için saat 16:30'da havayoluyla bu şehre hareket edecek.

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