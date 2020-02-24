24 Şubat 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

49 maçlık seri bitti

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 24.02.2020

Fenerbahçe’nin ezeli rakiplerine karşı evindeki geleneği sona erdi.

Sarı-lacıvertliler, Ülker Stadı'nda Galatasaray, ve 'a karşı müthiş bir seri yakalamıştı. Kanarya tam 49 maçtır Süper Lig karşılaşmalarında ezeli rakiplerine maç kaybetmiyordu. Ancak Kanarya'nın bu mükemmel serisi dün Cimbom'un 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi. Fenerbahçe. Max Kruse'nin golüyle 1-0 öne geçerek büyük sevinç yaşadı. Herkes geleneğin süreceğini düşünüyordu. Ancak daha üstün bir futbol sergileyen sarı-kırmızılılar Donk'un golüyle 1-1 biten ilk yarının ardından 2 gol daha kaydederek 3-1'lik skorla Fenerbahçe'nin rakiplerine kurduğu egemenliğe son verdi.
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