24 Şubat 2020, Pazartesi
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49 maçlık seri bitti
Giriş Tarihi: 24.02.2020
Fenerbahçe’nin ezeli rakiplerine karşı evindeki geleneği sona erdi.
Sarı-lacıvertliler, Ülker Stadı'nda Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı müthiş bir seri yakalamıştı. Kanarya tam 49 maçtır Süper Lig karşılaşmalarında ezeli rakiplerine maç kaybetmiyordu. Ancak Kanarya'nın bu mükemmel serisi dün Cimbom'un 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi. Fenerbahçe. Max Kruse'nin golüyle 1-0 öne geçerek büyük sevinç yaşadı. Herkes geleneğin süreceğini düşünüyordu. Ancak daha üstün bir futbol sergileyen sarı-kırmızılılar Donk'un golüyle 1-1 biten ilk yarının ardından 2 gol daha kaydederek 3-1'lik skorla Fenerbahçe'nin rakiplerine kurduğu egemenliğe son verdi.
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