13 Şubat 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası: Fenerbahçe Beko: 100 - Teksüt Bandırma: 70

Fenerbahçe Beko yarı finalde
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 12.02.2020

Basketbol çeyrek finalinde 'yı 100-70 yenen , 'e kaldı. Sarı-lacivertliler, yarı finalde ile karşılaşacak.

Karşılaşmaya Prewitt'in basketleriyle başlayan , ilk 5 dakikayı 13-9 üstün geçti. Kalan bölümde Sloukas-Vesely ikilisiyle skorlar üreten , Yunan oyun kurucusunun son saniye üçlüğüyle eşitliği sağladı (22-22) ve ilk çeyrek bu skorla sonuçlandı.

Müsabakanın ikinci çeyreğine Sloukas'ın art arda bulduğu isabetlerle giren Fenerbahçe Beko, 14. dakikada 'in üçlüğüyle farkı çift hanelere yükseltti: 34-24. Sarı-lacivertliler, soyunma odasına 46-32 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına 'nun üçlükleriyle giren Fenerbahçe Beko, 25. dakikada Ali Muhammed'in dış atışıyla farkı 20 sayıya taşıdı: 62-42. Üstün oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, final periyoduna da 79-52 önde girdi.

Son çeyrekte rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, parkeden 100-70 galip ayrıldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mehmet Keseratar, Mehmet Serdar Ünal, Kerem Baki

Fenerbahçe Beko: Sloukas 16, Nunnally 16, Kalinic 6, Thomas, Vesely 15, Ahmet Düverioğlu 8, Melih Mahmutoğlu 18, Ali Muhammed 12, Berkay Candan 2, Egehan Arna 5, Ekrem Sancaklı 2, Ergi Tırpancı

Teksüt Bandırma: Smith 12, Kalinoski 9, Hummer 8, Prewitt 10, Terry 15, Şehmus Hazer 5, Erkan Yılmaz, Alperen Şengün 2, Furkan Haltalı 4, Sadık Emir Kabaca, Atakan Erdek 5

1. Periyot: 22-22

Devre: 46-32

3. Periyot: 79-52


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe Öznur Kablo Hatay'ı farklı geçti F.Bahçe Öznur Kablo Hatay'ı farklı geçti
Falette'den göz dolduran performans Falette'den göz dolduran performans
Emre Belözoğlu’na FETÖ’den yeniden takipsizlik kararı Emre Belözoğlu’na FETÖ’den yeniden takipsizlik kararı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör