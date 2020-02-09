09 Şubat 2020, Pazar

FENERBAHÇE

‘Mustafa da penaltı diyor’

‘Mustafa da penaltı diyor’
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 09.02.2020

Alanyaspor maçında Fenerbahçe kaptanı olarak sahaya çıkan Ozan Tufan, isyan etti.

Alanyaspor maçında Fenerbahçe kaptanı olarak sahaya çıkan Ozan Tufan, isyan etti. "Çok üzgünüz" diyerek sözlerine başlayan Ozan, "Bugünü (dün) unutacağımızı düşünmüyorum. Şampiyonluk yolunda çok zor bir viraja girdik. Net bir el pozisyonu var. , "Elime çarptı" diyor. Alanyaspor oyuncusu elime çarptı diyorsa, hakem VAR'a bakmıyorsa bunun sorumlusu biz değiliz. Bunun sorumlusu federasyondur. Altay'ın yaşadığını aynısını Malatya'da yaşadık. Emre abinin penaltısını tekrarlamadılar. İlkleri yaşıyoruz. Kötü günler görüyoruz Fenerbahçe adına. Sonuna kadar savaşacağız. Terimizin son damlasına kadar da bunu göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

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