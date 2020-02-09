09 Şubat 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Kadıköy'de hedef Ümit Öztürk

Kadıköy'de hedef Ümit Öztürk
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 09.02.2020

Fenerbahçe cephesinde dün isyan vardı... Sarı-lacivertliler, iki pozisyondan sonra uzun süre penaltı itirazında bulundu.

Kadıköy'de dün hedefteki adam hakem Ümit Öztürk'tü... 3 penaltının çalındığı karşılaşmada Fenerbahçe cephesinin isyanı vardı. Sarı-lacivertliler, Cisse'nin 24. dakikada Altay'ın kullandığı penaltı atışını tekrarlamasına tepki gösterirken, 42'de Wellinton'un ceza sahasında eliyle topa müdahalesinde de penaltı bekledi. VAR'la iletişim kuran Öztürk, pozisyona devam kararı verdi. Karşılaşmanın uzatma bölümlerinde Kadıköy yıkıldı. 'in ceza sahasında eline çarpan top sonrası Fenerbahçe, bir kez daha penaltı bekledi. Ancak hakem Öztürk, VAR ile görüştükten sonra karşılaşmayı devam ettirdi.

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