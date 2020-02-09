Kadıköy'de hedef Ümit Öztürk
Fenerbahçe cephesinde dün isyan vardı... Sarı-lacivertliler, iki pozisyondan sonra uzun süre penaltı itirazında bulundu.
Kadıköy'de dün hedefteki adam hakem Ümit Öztürk'tü... 3 penaltının çalındığı karşılaşmada Fenerbahçe cephesinin isyanı vardı. Sarı-lacivertliler, Cisse'nin 24. dakikada Altay'ın kullandığı penaltı atışını tekrarlamasına tepki gösterirken, 42'de Wellinton'un ceza sahasında eliyle topa müdahalesinde de penaltı bekledi. VAR'la iletişim kuran Öztürk, pozisyona devam kararı verdi. Karşılaşmanın uzatma bölümlerinde Kadıköy yıkıldı. Mustafa Pektemek'in ceza sahasında eline çarpan top sonrası Fenerbahçe, bir kez daha penaltı bekledi. Ancak hakem Öztürk, VAR ile görüştükten sonra karşılaşmayı devam ettirdi.
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