29 Ocak 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe'de Trabzonspor hazırlıkları sürüyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 29.01.2020

'in 20'nci haftasında 1 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'da deplasmanda ile karşılaşacak olan , hazırlıklarını sürdürdü.

'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.30'da salonda sakatlık önleyici egzersizlerle başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular koşu, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle idmana devam etti. Çift kale maçla süren antrenman bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertli ekip, maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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