24 Ocak 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Rodriguez daha ne kadar bekler?

Rodriguez daha ne kadar bekler?
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 24.01.2020

Fenerbahçe, 'ndan da tam olarak istediğini alamazken, gözler bir kez daha Ricardo Rodriguez'e çevrildi. Milan’lı sol bek, sarılacivertli yönetime bugüne kadar süre vermişti. pusuda bekliyor.

'nin de gündeminde olan İsviçreli sol bekin, sarı-lacivertli ekibe cuma gününe (bugün) kadar süre verdiği belirtilmişti. Fenerbahçeli yöneticilerin, prensipte anlaştıkları Ricardo Rodriguez ve menajerinin yanı sıra kulübü Milan'la iletişim halinde olduğu belirtiliyor. Rİcardo Rodriguez'in rotasının birkaç gün içinde belli olması bekleniyor.

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