24 Ocak 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç: Taraftarımızla kazanacağız

Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç: Taraftarımızla kazanacağız
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 24.01.2020

Kupada attığı golle Fenerbahçe'de siftah yapan , Başakşehir maçı için de iddialı konuştu. Golcü oyuncu, "2020'ye çok iyi girdik. 2 maç 2 galibiyet. Önümüzde Başakşehir maçı var. İyi hazırlanıyoruz. Aklımızda sadece galibiyet var. Taraftarlarımızın desteğiyle de kazanacağımızı düşünüyorum" diye konuştu. Mevlüt, 2020'nin kendisi açısından daha iyi geçeceğini de belirtti.

Kupada attığı golle Fenerbahçe'de siftah yapan , Başakşehir maçı için de iddialı konuştu. Golcü oyuncu, "2020'ye çok iyi girdik. 2 maç 2 galibiyet. Önümüzde Başakşehir maçı var. İyi hazırlanıyoruz. Aklımızda sadece galibiyet var. Taraftarlarımızın desteğiyle de kazanacağımızı düşünüyorum" diye konuştu. Mevlüt, 2020'nin kendisi açısından daha iyi geçeceğini de belirtti.

SOĞUĞA KARŞI BERE+ELDİVEN
Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları sürüyor. Sarı-lacivertliler dün pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaptı. Dondurucu soğuktan korunmak için Yanal ile futbolcular bere ve eldiven giydi.

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