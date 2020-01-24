24 Ocak 2020, Cuma

FENERBAHÇE

İşte Fenerbahçe scoutların yeni gözdesi!

İşte Fenerbahçe scoutların yeni gözdesi!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 24.01.2020

Harcama limiti konusunda hâlâ rahatlayamayan Fenerbahçe, bir yandan da geleceğin kadrosu için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin scout ekibi, Ekvador Ligi'nde Independiente forması giyen Jhon Jairo Sanchez'i listesine aldı.

Harcama limiti konusunda hâlâ rahatlayamayan Fenerbahçe, bir yandan da geleceğin kadrosu için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin scout ekibi, Ekvador Ligi'nde Independiente forması giyen Jhon Jairo Sanchez'i listesine aldı. 20 yaşındaki kanat oyuncusu için teknik heyete rapor verilirken, bir görüşme gerçekleştirileceği iddia edildi.

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