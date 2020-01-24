24 Ocak 2020, Cuma
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Betis Kruse'yi istedi!
Giriş Tarihi: 24.01.2020
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Max Kruse'ye Real Betis talip oldu. İspanyol Estadio Deportivo gazetesi, Leverkusen ve Leicester ile de adı anılan golcü oyuncu için Betis'in devreye girerek transfer konusunda girişimlere başladığını yazdı.
Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de Kruse'nin satışına çok sıcak bakılmıyor. Ancak yüksek bir bonservis teklifi gelmesi durumunda değerlendirmeye alınabileceği ifade edildi. Kruse bu sezon sarılacivertli formayı giydiği 13 lig maçında 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
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