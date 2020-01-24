Fenerbahçe'ye Ricardo Rodriguez müjdesi! Ünlü gazeteci açıkladı

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de taraftarların uzun süredir heyecanla beklediği Ricardo Rodriguez transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transferde harcama limitine takılan ve istedği takviyeleri yapmak için kadroda düşünülmeyen oyuncuları satarak maaş bütçesini düşürmeyi planlayan sarı-lacivertlilerin, İsviçreli sol bekin transferini bitirdiği iddia edildi. Ünlü gazeteci Nico Schira, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Fenerbahçe'nin Ricardo Rodriguez transferi için anlaşmaya vardığını açıkladı. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Süper Lig'in 19. haftasında sahasında konuk edeceği Medipol Başakşehir maçını kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir virajı geçmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. 31 Ocak'ta sona erecek transfer dönemi öncesi sol bek takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde gündemdeki isimse Milan forması giyen Ricardo Rodriguez...

TFF'nin Fenerbahçe'ye 16 milyon TL'lik limit artırımı uygulaması sonrası teknik direktör Ersun Yanal'ın takımda düşünmediği isimleri elinden çıkararak bütçede artıya geçmek isterken, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir transfer haberi geldi.

MILAN VE RODRIGUEZ İLE ANLAŞMA TAMAM

Geçtiğimiz haftalarda Eintracht Frankfurt'tan Simon Falette'i kiralayan ancak limit aşımı nedeniyle oyuncuya lisans çıkartamayan Sarı Kanarya, Gineli futbolcuya lisans çıkarmaya hazırlanırken, transferi için uzun süredir uğraş verilen Ricardo Rodriguez ile ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe'nin Milan ve Ricardo Rodriguez cephesiyle anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Haberin detayında daha önce Rodriguez için 9 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu isteyen Milan'ın 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kabul ettiği ve tarafların el sıkıştığı kaydedildi.

İşte o paylaşım:

RICARDO RODRIGUEZ KİMDİR?

Tam adı Ricardo Ivan Rodriguez Araya olan futbolcu, 25 Ağustos 1992 tarihinde İsviçre'nin Zürih kentinde dünyaya geldi. Futbola Zürih altyapısında başlayan ve aynı takımla profesyonel futbol kariyerine adım atan Rodriguez, 2012 yılında 8.5 milyon Euro karşılığında Wolfsburg'a transfer oldu. Alman ekibinde 5.5 sezon geçiren yıldız futbolcu, gösterdiği başarılı performansla Milan'ın dikaktini çekti ve 2017 yılında 15 milyon Euro'ya İtalyan devine gönderildi. Milan'da yeteri kadar forma şansı bulamayan ve bu sezon çıktığı 5 maçta 387 dakika süre alan İsviçreli futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi. Aslen Şilili olan ve sol bekin yanı sıra stoperde de oynayabilen 1.80 boyundaki futbolcu, İsviçre Milli Takımı ile çıktığı 75 maçta 8 gol kaydetti. Kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden Ricardo Rodriguez'in güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro.