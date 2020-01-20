Fenerbahçe 26,6 milyon TL kar elde etti

Fenerbahçe'den KAP bildirimde bulundu. Sarı-lacivertli kulüp, 2019-2020 sezonunun ilk 6 ayında 26,6 milyon TL kar elde ettiğini açıkladı.

KAP'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"2018-2019 sezonunun ilk 6 ayında yaklaşık 57 milyon TL zarar eden Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunun ilk 6 ayında 26,6 milyon TL kar elde etti."