20 Ocak 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe 26,6 milyon TL kar elde etti

Fenerbahçe KAP açıklaması geldi!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 20.01.2020

'den bildirimde bulundu. Sarı-lacivertli kulüp, sezonunun ilk 6 ayında 26,6 milyon TL kar elde ettiğini açıkladı.

KAP'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"2018-2019 sezonunun ilk 6 ayında yaklaşık 57 milyon TL zarar eden , sezonunun ilk 6 ayında 26,6 milyon TL kar elde etti."

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