12 Ocak 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe şut çalıştı

Şut çalıştılar
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 12.01.2020

Sarı-lacivertliler, Belek'te hazırlıklarını sürdürüyor. Dün sabah gerçekleştirilen antrenmanda hareketli ve duran toplarla şut çalışması yapıldı. Ozan Tufan, ve Luiz Gustavo'nun çektiği şutların çoğu golle sonuçlandı. Oyuncuların neşesi ve hırsı dikkat çekti.

Sarı-lacivertliler, Belek'te hazırlıklarını sürdürüyor. Dün sabah gerçekleştirilen antrenmanda hareketli ve duran toplarla şut çalışması yapıldı. Ozan Tufan, ve Luiz Gustavo'nun çektiği şutların çoğu golle sonuçlandı. Oyuncuların neşesi ve hırsı dikkat çekti.

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