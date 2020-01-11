Vedat Muriç'e 2 dev talip! İşte Fenerbahçe'nin kararı
Süper Lig'de ilk yarıyı 31 puanla 4. sırada tamamlayan ve ikinci yarı öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, Kosovalı yıldız Vedat Muriqi'ye teklifler gelmeye devam ediyor. Son olarak İngiltere ve İtalyan ekiplerinden teklif alan sarı lacivertli kulüp konuyla ilgili kesin kararını verdi.
Fenerbahçe'de, gösterdiği performansla ilk yarıya damga vuran Vedat Muriqi için Avrupa'dan teklifler geliyor. Süper Lig'de ilk yarıyı 31 puanla 4. sırada tamamlayan ve şampiyonluk yarışındaki iddiasını artırmak için ikinci yarıya daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen sarı lacivertliler, Kosovalı yıldız için gelen tekliflerle ilgili kararını verdi.
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