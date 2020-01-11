Vedat Muriç'e 2 dev talip! İşte Fenerbahçe'nin kararı

Süper Lig'de ilk yarıyı 31 puanla 4. sırada tamamlayan ve ikinci yarı öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, Kosovalı yıldız Vedat Muriqi'ye teklifler gelmeye devam ediyor. Son olarak İngiltere ve İtalyan ekiplerinden teklif alan sarı lacivertli kulüp konuyla ilgili kesin kararını verdi.