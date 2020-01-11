11 Ocak 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Vedat Muriç'e 2 dev talip! İşte Fenerbahçe'nin kararı

Süper Lig'de ilk yarıyı 31 puanla 4. sırada tamamlayan ve ikinci yarı öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, Kosovalı yıldız Vedat Muriqi'ye teklifler gelmeye devam ediyor. Son olarak İngiltere ve İtalyan ekiplerinden teklif alan sarı lacivertli kulüp konuyla ilgili kesin kararını verdi.

Vedat Muriç'e 2 dev talip! İşte F.Bahçe'nin kararı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 11.01.2020

'de, gösterdiği performansla ilk yarıya damga vuran için Avrupa'dan teklifler geliyor. 'de ilk yarıyı 31 puanla 4. sırada tamamlayan ve şampiyonluk yarışındaki iddiasını artırmak için ikinci yarıya daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen sarı lacivertliler, Kosovalı yıldız için gelen tekliflerle ilgili kararını verdi.

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